県内全ての公立の小学校で２４日、卒業式が行われました。今年度で閉校するみなかみ町の小学校では最後の卒業生が式に臨みました。 ２４日は県内の公立の小学校２９０校で卒業式が行われ、約１万４２００人が学び舎を巣立ちました。 今年度で閉校する１９５５年に創立したみなかみ町の古馬牧小学校では、最後の卒業生３４人が門出を迎えました。児童数の減少などにより、みなかみ町の月夜野地区では古馬牧小と月夜野北小、桃野小