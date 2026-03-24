水迫畜産が別の牛肉を黒毛和牛として販売していた問題です。会社の社長が謝罪のため鹿屋市を訪れました。ふるさと納税の信頼を揺るがす今回の問題。鹿児島市は早くも対策に乗り出しました。24日午後、鹿屋市役所を訪ねた水迫畜産の水迫政治社長。ふるさと納税の返礼品を扱う事業者など関係者と訪れ、郷原市長と面会しました。指宿市の水迫畜産は「交雑種」や「ホルスタイン」の牛肉を「黒毛和牛」と表示したり、「原産地」