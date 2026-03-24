トヨタグループの源流企業・豊田自動織機の株式の非公開化に向けて、トヨタグループは今年1月からTOBを行っていましたが、24日午後、成立に必要な株式数を取得したと発表しました。TOBをめぐっては、アメリカの投資ファンドが1株当たりの価格を批判し、TOBに参加しない意向を示していましたが、トヨタグループは1株あたり1万8800円から2万600円に引き上げ、ファンド側が参加に応じました。株式の非公開化