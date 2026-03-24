公開中のディズニーピクサーの最新作『私がビーバーになる時』より、のんびり屋の癒やし系ビーバー〈ローフ〉の日本版声優を務めた宮田俊哉が、アメリカ・カリフォルニアにあるピクサー・アニメーション・スタジオに突撃訪問。今作の製作に携わったクリエイターたちへ直撃インタビューを敢行し、ローフのキャラクターデザインを担当したキャラクター・アート・ディレクターからローフのイラストの描き方をレクチャーしてもらった