秋篠宮家の二女・佳子さまは24日、南米にルーツを持つ人が多く住む静岡県浜松市を訪問し、若者や子どもたちと交流されました。24日、浜松市を訪れた佳子さまは、外国にルーツを持ち、同じ境遇にある学生の進学や就職などを支援する団体の若者たちと懇談されました。佳子さまは活動の説明を受け、「先輩の活躍や色々なアドバイス、経験談をつなげているんですね」と述べられました。その後、南米にルーツを持つ子ども向けの外国人学