刑事告発議案について投票が行われた徳島市議会＝24日午後徳島市議会は24日、調査特別委員会（百条委員会）で虚偽の証言をしたとして、地方自治法違反の疑いで、遠藤彰良市長と都築伸也政務監を刑事告発する議案を可決した。議会事務局が書類を精査した上で、徳島地検に告発状を提出する。百条委は、市が生活保護費の国庫負担金約5千万円を国に過大請求していた問題を調査。証人尋問で市長と職員らの証言が食い違い、両氏が偽