【ハウステンボス：エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-】 4月24日 開業予定 長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は3月24日、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズとコラボレーションしたグルメや限定グッズを公開した。 4月24日のオープンまで残り1カ月となった「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」。今回は、アトラクションと同時に登場す