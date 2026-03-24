【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ第1期が2025年に、第2期が2026年1月よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送。原作は「次にくるマンガ大賞 2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞しており、さらに2027年に劇場版の公開も決定している話題作『メダリスト』。TVアニメ『メダリスト』第2期がついに最終話を迎え、興奮冷めやらぬ中最