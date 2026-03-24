【その他の画像・動画等を元記事で観る】人気漫画家・はっとりみつる原作の熱海の街とクリーニング屋を舞台にした心温まるTVアニメ『綺麗にしてもらえますか。』。清浦夏実によるエンディング主題歌「若葉のころ」のミュージックビデオが公開された。その内容はアニメの舞台がクリーニング店ということもあり、実際のクリーニング店での仕事を追ったドキュメンタリー風の映像に仕上がっている。あらゆるシミを一瞬で取るシミ抜きや