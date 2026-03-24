3月23日、TOKYO FMが開局55周年に際し、’09年に亡くなったロックミュージシャン・忌野清志郎さん（享年58）をプリントした記念Tシャツを発売すると発表。ただ、このTシャツのコンセプトをめぐって、SNSでは多くの清志郎さんのファンから反発が起こっている。TOKYO FMは同日、Xで《#ザ・タイマーズ のゼリーによく似た人物#忌野清志郎 （@I_Kiyoshiro）のデビュー55周年と#TOKYOFM 開局55周年を記念したTシャツ》を発売するとし