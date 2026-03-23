【その他の画像・動画等を元記事で観る】現在2クールにわたり放送中、音楽で世界を救う若者たちを描いたオリジナルTVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』（以下、『SI-VIS』）。ニューヨークで開催された“We Touch Grass”で本作の楽曲を用いたDJプレイを披露したDJ Alex Kadeと、韓国で行われた“Anime X Game Festival 2025”で本作の楽曲を用いたパフォーマンスをした日本のアニソンDJのトップランナーであるDJ和の特別対談