60年前、福岡市の電器店で起きた強盗放火殺人事件で、福岡地裁は24日、死刑囚の第7次再審請求＝裁判のやり直しを認めない決定を出しました。この事件は1966年、福岡市の電器店「マルヨ無線」で、店員2人が死傷したものです。尾田信夫死刑囚（79）は、強盗殺人や放火などの罪に問われて1970年に死刑判決が確定し、最も長く収容されている死刑囚となっています。判決では、尾田死刑囚が逃走時、石油ストーブを倒して放火したと