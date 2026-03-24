3月12日に名古屋市東区で見つかった不発弾は、4月19日に撤去作業が行われることになりました。東区葵1丁目のマンションの建築現場では3月12日、アメリカ製の「250キロ焼夷弾」が見つかっていました。東区役所などは24日、警察や自衛隊などと会議を開き、この不発弾を4月19日の午前10時から撤去することを決めました。当日は、不発弾が見つかった場所から半径およそ300メートルの東区葵学区と中区新栄学区の2341世帯