東京時間18:34現在 香港ハンセン指数 25063.71（+681.24+2.79%） 中国上海総合指数 3881.28（+68.00+1.78%） 台湾加権指数 32612.24（-110.26-0.34%） 韓国総合株価指数 5553.92（+148.17+2.74%） 豪ＡＳＸ２００指数 8379.40（+13.48+0.16%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74077.50（+1381.11+1.90%） ２４日のアジア株は、前日のほぼ全面的な大幅安に対する調整が入り、買いが目立