ドル指数は小反発＝ロンドン為替 この日はドル指数が小反発している。東京午後にかけて９９．４４７まで上昇した。その後はロンドン朝方に９９．０９９まで一時低下も、再び９９．３８付近に上昇している。 ドルインデックス＝99.38(+0.43+0.44%)