地域の人たちとの交流を通して子どもたちに「学び」を深めてもらおうと高知県四万十市で子どもたちが接客に携わる1日限定のカフェがオープンしました。四万十市の認定こども園「ひかりこども園」に3月24日、1日限りでオープンした「ひかりカフェ」は子どもたちに地域の人たちと触れ合うことで「学び」を深めてもらおうと園が初めて企画したものです。子どもたちはお客さんから注文を聞いたり、三色団子を準備したりと