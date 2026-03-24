地域福祉に役立ててもらおうと23日、山形日産グループが「山新放送愛の事業団」に善意を寄付しました。山形日産グループは毎年、社会貢献の一環として、地域の福祉活動などを支援する「山新放送愛の事業団」に寄付を続けています。23日は山形日産自動車と日産プリンス山形販売の小関真一社長らが山形メディアタワーを訪れ、「山新放送愛の事業団」の理事長を務める山形新聞社の佐藤秀之社長に寄付金100万円の目