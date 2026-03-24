帝京ＯＢの「とんねるず」石橋貴明（６４）が２４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。センバツ２回戦で敗れた母校をねぎらった。帝京はこの日行われた中京大中京（愛知）との試合で、４点差を追いついたものの延長１０回タイブレークで競り負けた。石橋は試合終了から約３時間後にＸを更新。「夏に期待してます！魂！！！」とメッセージを送った。開幕戦に登場し昨夏の王者・沖縄尚学に逆転勝ちした際は「やった！！！校歌