天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、25日から予定されていた岩手県と宮城県への訪問を延期されることになった。両陛下に先週から風邪の症状があり、大事を取られたということだ。宮城県の村井知事は宮内庁から連絡を受け、延期を公表した。天皇ご一家は、延期となったことを心から残念に思われていて、日程は今後再調整されるということだ。天皇ご一家の岩手・宮城訪問を延期25日から予定されていた、天皇ご一家の東日本大震災の被