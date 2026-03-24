22日に福岡市の住宅で発生した殺人未遂事件で、警察が24日、公開指名手配に踏み切りました。福岡県警が公開したのは殺人未遂の疑いで指名手配されている、中晃成容疑者（26）の顔写真です。警察によりますと、中容疑者は22日午前、福岡市の住宅で口論になった27歳の男性の腹部を刃物のようなもので突き刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。この家には中容疑者の元交際相手の女性と、女性の子ども3人が住んでいましたが、