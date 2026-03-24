元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。“ひょっとしたら…”優勝の可能性もある球団名を明かした。江川氏は「中日は優勝争いの可能性ある。昨年の日本ハムと同じイメージ。ひょっとしたら（優勝は）中日かなというのも考えてますね」と明かした。最も大きなポジティブ要素は本拠地のバンテリンドームが改修され、左中間、右中間の膨らみを減らしたホールランウイングが設置されたこと。江川