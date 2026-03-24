三菱UFJフィナンシャル・グループは傘下の2社を合併し、個人向けの金融サービスを展開する新会社を設立することを発表しました。合併するのはネット証券会社である三菱UFJeスマート証券とロボットアドバイザーによる投資運用サービスを展開するウェルスナビの2社で、2027年度に新会社を設立します。三菱UFJフィナンシャル・グループによりますと新会社の名称は検討中ですが2025年6月にサービスを開始した個人向けサービス「エムッ