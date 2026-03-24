東京地検は24日、コカインを使用したとして、麻薬取締法違反（使用）罪で人気音楽グループ「XG」のプロデューサーSIMON（サイモン）こと酒井じゅんほ容疑者（39）を起訴した。起訴内容によると、2月22日、名古屋市のホテルでコカインを使用したとしている。地検は同法違反（所持）容疑については不起訴（嫌疑不十分）とした。