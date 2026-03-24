日本パラスポーツ協会（JPSA）は24日、内部組織の日本パラリンピック委員会（JPC）が強化指定を受ける女性選手について、産後最大2年間の地位を保障する制度を4月から開始すると明らかにした。パラでは女性選手が少ない上、妊娠や出産で競技から離れる事例が多く、課題解決への一助とするのが狙い。JPSAによると、健常者の競技団体も含めて、画期的な取り組みという。選手から不安の声も寄せられ、JPCの女性スポーツ委員会が中