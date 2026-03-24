俳優の風間俊介（42）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新した。旅についての連載を「週刊女性」で始めることを報告。「徒然なるままに、旅のことを話してます。読んでもらえたら、うれしいです」とつづった。連載のタイトルは「風間俊介風の向くまま、旅がたり」。国内外を飛行機で飛び回り、旅好きで知られる風間のリアルな体験談が語られる。海外での驚きの出来事や、旅で役立つライフハックなども楽しめる内容となっ