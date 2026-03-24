24日、参議院予算委員会で公聴会が開かれ、公述人として元外交官の宮家邦彦キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問らが出席。日本維新の会の串田誠一議員が中東情勢について「トランプ大統領の判断をどう思うか」などと質問した。【映像】専門家が語るトランプ氏の判断に対する見解串田議員は最初に「イランは核兵器をなぜ開発しようとしているのか。持った後どうしたいと思っているのか。もし仮にこれが成功してしまった