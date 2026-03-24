成田山新勝寺にも油のような液体をかけた疑いで、男が再逮捕されました。アメリカ在住の医師・金山昌秀容疑者（63）は2015年、千葉県の成田山新勝寺で総門の柱3カ所に油のような液体をかけた疑いがもたれています。金山容疑者は、宗教の儀式などで使われるオイルをインターネット通販で購入し、犯行に使ったと話していて、調べに対して容疑を認めています。金山容疑者は、香取神宮の拝殿などに油のような液体をかけた疑いですでに