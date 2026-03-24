【カンテラ～訪問精神科医 由留木照のカルテ～】 3月24日 公開 第1話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「カンテラ～訪問精神科医 由留木照のカルテ～」の連載を開始し、第1話1から第1話4をヤンチャンWebに公開した。 本作は、原作・草下シンヤ氏、漫画・藤村緋二氏、医療監修・芳賀高浩氏による訪問精神科医の実態を描いたマンガ。通院することすらで