【第22話】 3月24日 公開 第22話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月24日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」第22話「連携‼︎」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第22話では、第4階層のボス・クインセイレーンの精神支配に囚われてしまったリョータ。攻撃することができないユイは“ひんし”になってしまうが、精神