クリスピー・クリーム・ドーナツは、2026年3月23日から北欧発フードロス削減サービス「Too Good To Go」のサービス提供店舗を都内全店へ順次拡大し、6個のドーナツを詰め合わせた「サプライズボックス」を販売しています。ドーナツ6個で798円北欧発のフードロス削減サービス「Too Good To Go」は、フードロス削減のために余ったパンやお弁当、スイーツなどをお得に提供しているお店を、アプリで検索して購入できるサービスです。ク