昨年5月、高松市で親子3人が乗った自転車が軽乗用車にはねられ母親が死亡した事故で、高松地裁はきょう（24日）、軽乗用車を運転していた女に執行猶予付きの判決を言い渡しました。 【画像をみる】事故が起きた直後の現場の様子 母親は第3子を妊娠 判決を受けたのは高松市の女（21）です。この事故は、昨年5月7日の朝、高松市番町の市道交差点で女が運転する軽乗用車が親子3人が乗った自転車をはねたもので、母親が頭を強く打っ