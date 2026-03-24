3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。トロント・ラプターズは、マーケル・フルツと10日間契約を結んだことを発表した。 フルツは、2017年のドラフト1巡目1位でフィラデルフィア・セブンティシクサーズから指名された193センチ94キロのガード。昨シーズンまでのキャリア8シーズンで、シクサーズ、オーランド・マジック、サクラメント・キングスでプレー。