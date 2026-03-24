野球の独立リーグ、四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズが新体制を発表し、新シーズンへの意気込みを語りました。 【写真を見る】香川に活気を！新体制の香川オリーブガイナーズ熊野輝光監督が意気込み語る「だいぶ手ごたえは出てきている」【香川】 昨年（2025年）12月に新たに就任した澤村俊輔社長らが会見を開きました。今年（2026年）5月に高松市勅使町に室内練