11月8日に開催されるおかやまマラソン2026の実行委員会の総会が開かれ、10回目の開催を記念した取り組みの概要などが決まりました。 【写真を見る】今年は10回目となる節目の大会に！「おかやまマラソン2026」の取り組みが決定 ゴールテープで10回目の開催を表現 きょう（24日）開かれた総会では、ゴールテープで10回目の開催を表現したメインビジュアルも公開されました。 節目となる今大会では、エン