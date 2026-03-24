全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が3月13日、Instagramを更新。WBCキューバ代表のリバン・モイネロ（30）の写真を投稿した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 モイネロは2017年に福岡ソフトバンクホークスに入団。WBCではキューバ代表として出場し、奮闘するも一次ラウンド敗退となっていた。WBC終了