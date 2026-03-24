VTuber、XR技術、メタバース――様々な“バーチャル”に関するトピックは、日々多く生まれている。企業による巨大な施策から、個人によるマイクロだが熱気あふれる取り組みまで、その規模は様々だ。 （関連：【画像】「ゾイド」シリーズに登場する「ブレードライガー」も展示される『バーチャルホビーフェス2026』） 連載『Weekly Virtual News』では、一週間のうちに