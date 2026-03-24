岡山県での新たなスタジアム建設の実現性を探るための協議体が発足し、キックオフミーティングが行われました。 【写真を見る】岡山県が新スタジアム建設の実現性を探る「フットボールスタジアム検討協議会」設置知事「多くの県民が納得する具体的な案を出してもらいたい」 岡山県が設置した「フットボールスタジアム検討協議会」です。新スタジアムの実現性について議論するためのもので、委員は地元企業の