（屏東中央社）台湾の主なエスニックグループの一つ、客家に関する業務を担う客家委員会の古秀妃（こしゅうひ）主任委員（大臣）は21日、南部・屏東県竹田郷の台湾鉄路（台鉄）竹田駅前にある日本語書籍を収蔵する図書館「池上一郎博士文庫」について、今後建物の修繕を行い、台日交流の拠点を保存する方針を明らかにした。池上文庫は、日本統治時代末期にこの地で野戦病院の院長を務めた池上一郎氏が、晩年に竹田郷へ寄贈した書物