MLB公式Instagramは3月22日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）とテオスカー・ヘルナンデス（33）が、エンゼルスとのオープン戦でそろって3打点を挙げたことを紹介した。大谷は「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打3打点、1四球を記録。エンゼルスに先行された直後の3回、ドジャースは一挙10得点の猛攻を見せた。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？