きょう午後、山形県東根市で発生した林野火災は、これまでに約10ヘクタールを焼き、現在も延焼が続いています。県は陸上自衛隊に派遣を要請し、あすから自衛隊による本格的な消火活動が始まる見通しです。 【写真を見る】山形県東根市で山林火災県が自衛隊に派遣要請、あすから自衛隊が消火活動に参加山火事は10ヘクタールを焼き延焼中 消防によりますと、きょう午後1時半すぎ、東根市大木沢の山林で「煙と炎が