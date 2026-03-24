大谷が開幕直前の二塁打先発の佐々木は制球を乱し2回5失点 3月24日、ドジャー・スタジアムでドジャース対エンゼルスのオープン戦が行われた。試合は両チーム譲らず、7対7の引き分けに終わった。日本人選手は大谷翔平が「1番・指名打者」、佐々木朗希が先発投手として出場した。 【関連】大谷翔平「ここが最高のホーム」MLBシーズン開幕告知動画に登場「いよいよ開幕ですね！」「楽し