クロアチアサッカー協会（HNS）とテクニカルパートナーズのナイキ社は３月23日、北中米ワールドカップ（W杯）でクロアチア代表が着用するファースト、セカンド、ゴールキーパーの新ユニホームを発表した。HNSの公式サイトによると、ファーストユニホームはクロアチアを象徴する赤と白のチェック柄の四角形を、より洗練された小さなパターンで表現している。セカンドユニホームはダークブルーを基調とし、市松模様のトーンを抑