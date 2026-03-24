【その他の画像・動画等を元記事で観る】 KID PHENOMENONが、ニューシングル「Mirror」を3月25日0時より先行配信することが決定した。 ■「Mirror」はZ世代が抱える矛盾や葛藤にフォーカスした楽曲 「Mirror」はKID PHENOMENON通算7作目のシングルで、4月1日に発売を予定している2026年最初の作品。これまで、グループ結成の契機となったオーディションでの落選経験や、逆境に立ち向かう強さ、自分自身