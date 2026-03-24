大阪6月限 日経225先物52240+1200（+2.35％） TOPIX先物3546.0+102.0（+2.96％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比1200円高の5万2240円で取引を終了。寄り付きは5万2920円と、シカゴ日経平均先物（5万2995円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。ただし、直後につけた5万3010円を高値に利益確定に伴うロング解消が優勢となり、前場終盤にかけて5万1390円まで上げ幅を縮