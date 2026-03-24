【その他の画像・動画等を元記事で観る】 adieu（上白石萌歌）の新曲「ブルーアワー」を、4月1日に先行配信することが決定。さらに全国のFMおよびAMラジオ局にて、特定の時間帯にのみオンエアされる先行企画も実施される。 ■「ブルーアワー」は新作EP『adieu 5』の収録曲 「ブルーアワー」は、4月22日にリリースされる新作EP『adieu 5』の収録曲。今回の企画は、3月25日から3月31日