これからの気象情報です。 25日(水)は、天気が下り坂に向かいそうです。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲に乾燥・ナダレ・霜注意報が発表されています。 ◆3月25日(水)の天気 ・上越地方 日中いっぱいは晴れ間がありますが、夜は所々でにわか雨があるでしょう。 最高気温は15℃前後の予想です。 ・中越地方 山沿いも含めて、夕方にかけては雲の間から日が差すでしょう。 ただ、夜は急な雨のところがありそうです。