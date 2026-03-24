来年は西南戦争から150年の節目を迎えます。西南戦争ではかつて親友だった西郷隆盛と大久保利通が袂を分かち戦った歴史があります。そんな過去を超え2人の子孫が鹿児島で歴史的な対面を果たしました。西郷隆盛の肖像画が飾られている鹿児島市立美術館。やってきたのは西郷隆盛のひ孫・隆文さん(78)。そして大久保利通の玄孫、麻生泰さん(79)。自民党の麻生太郎副総裁の弟です。幼なじみだった西郷隆盛と大久保利通。明治維新