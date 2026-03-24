中東情勢の悪化を背景とした原油高騰や燃料の供給不足が続いています。 県内の船会社は、長崎と離島を結ぶ海の便の燃料を十分に確保できない可能性があるとして、対応に追われています。 長崎と離島を結ぶ便などが発着する長崎港ターミナル。 減便の可能性があるのが、長崎と新上五島間で1日2往復運航されている高速船です。 ひと月当たり約1万人が利用しています。 （五島産業汽船 総務部付 営業