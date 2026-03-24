2026年3月24日、韓国・聯合ニュースは、北朝鮮の最高指導者である金正恩（キム・ジョンウン）総書記が韓国を「最も敵対的な国家」と位置付け、改めて強硬な姿勢を示したと報じた。記事によると、金総書記は23日、平壌で開かれた最高人民会議の演説で、核保有国としての地位を揺るぎなく維持していく考えを示した上で、「敵対勢力によるあらゆる挑発を粉砕するため、攻勢的な対抗闘争を展開する」と強調した。特に韓国について、「