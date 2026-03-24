この記事をまとめると ■デザインを専門とするライターが歴代名車のベストデザインを選定 ■スバルではインプレッサシリーズの初代モデルを挙げた ■WRXでなくともスポーティな佇まいとなっている点が魅力だ 歴代モデルNo.１デザインは初代！ 長寿モデルをはじめ、何代かに渡って販売されるモデルはそれぞれの時代を反映させたコンセプトが盛り込まれており、もちろんそれはスタイリングにもいえること。そこで、そんな各歴代の